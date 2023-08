NEC hengelt transfervrije Bas Dost binnen: ‘Wil zo snel mogelijk mijn waarde voor het elftal bewijzen’

Bas Dost blijft toch in de eredivisie. De 34-jarige spits, die na zijn vertrek bij FC Utrecht zonder club zat, wordt de nieuwe aanvalsleider van NEC. De transfervrije Dost wordt vandaag gekeurd en tekent in Nijmegen voor één seizoen.

Dost moet de ploeg van trainer Rogier Meijer aan de broodnodige doelpunten helpen. NEC is het nieuwe eredivisieseizoen slecht begonnen met nederlagen tegen Excelsior (3-4) en Heracles (2-1). Die teleurstellende start heeft voor veel onrust gezorgd in De Goffert, waar de ontevreden aanhang afgelopen zaterdag verhaal kwam halen bij de spelersbus.

Met Dost heeft de club nu een speler binnengehaald die een garantie is voor goals. De voormalige spits van FC Emmen, Heracles, Heerenveen, Wolfsburg, Sporting Lissabon, Eintracht Frankfurt, Club Brugge en FC Utrecht was in 531 duels als prof 266 keer trefzeker.

De 18-voudig Oranje-international wil zich in Nijmegen revancheren voor een seizoen bij FC Utrecht waar hij meer van had verwacht. Dost kwam afgelopen jaargang in de Galgenwaard mede door blessures niet verder dan negen goals in de eredivisie.

Dost is de elfde nieuwe speler die deze zomer is aangetrokken door NEC. De club verzekerde zich eerder van de diensten van Sontje Hansen, Mees Hoedemakers, Lars Olden Larsen, Bram Nuytinck, Youri Baas, Koki Ogawa, Rober González, Mathias Ross, Brayann Pereira en Kodai Sano.

Volledig scherm Bas Dost en technisch directeur Carlos Aalbers poseren bij de contractondertekening. © NEC

Technisch directeur Carlos Aalbers van NEC is verheugd met het aantrekken van Dost: ,,We zijn blij dat we onze selectie met een speler als Bas Dost kunnen versterken. Met zijn ervaring, winnaarsmentaliteit en doelpunteninstinct is hij van toegevoegde waarde voor ons team en onze club.”

Ook Dost is in zijn nopjes met zijn transfer naar NEC. ,,Ik heb de gesprekken met NEC altijd als positief ervaren en had vanaf het eerste moment het gevoel dat ze me graag wilden hebben. Daarnaast spraken me de verhalen over de club en de stad Nijmegen ook erg aan. Ik ben fit en wil graag zo snel mogelijk mijn waarde voor het elftal bewijzen.”

