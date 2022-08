Nederland begint hoofdtoernooien met fraaie buffer: twee CL-tickets voor het grijpen

CoëfficiëntenNa de nederlagen van PSV en FC Twente beleefde Nederland in tegenstelling tot de laatste maanden een teleurstellende week in Europa. Desondanks begint het Nederlandse voetbal met een forse voorsprong aan de groepsfases van de toernooien, waarin Portugal een monsterklus wacht om de zesde plaats op de coëfficiëntenrangrlijst te heroveren.

Behaalde punten

Twee volle bonuspunten én een puntje voor een zege had PSV woensdagavond aan het Nederlandse totaal kunnen toevoegen, maar de score bleef op nul staan. De Eindhovense formatie verloor met 0-1 van Rangers en greep zodoende naast een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Daardoor komt PSV komend seizoen uit in de Europa League, waar deelnemers geen bonuspunten krijgen voor plaatsing.

Na de uitschakeling van FC Twente, dat met de remise tegen Fiorentina (0-0) nog wel 0,100 punt scoorde, heeft het Nederlandse voetbal nog vier van de vijf troeven in handen. Portugal begint eveneens met vier deelnemers. Gil Vicente verloor van AZ, waardoor de totale Nederlandse score deze week op 0,300 werd gebracht en de Alkmaarders verzekerd zijn van een plek in de Conference League.

In totaal leverden de Europese voorronden, waarin AZ, PSV en FC Twente actief waren, 2,700 punt op. Afgelopen seizoen pakte alleen Engeland meer punten: het Nederlandse voetbal mocht toen na een recordseizoen liefst 19,200 punten bijschrijven. Met een fraaie puntenoogst in de kwalificatiefase is ook dit seizoen de start veelbelovend.

Punten Portugal

Het Benfica van Roger Schmidt in tegenstelling tot PSV juist alleen maar goede zaken in landsbelang. De topclub versloeg Dinamo Kiev ook in de return en verzekerde zich daarmee van bonuspunten die worden uitgedeeld aan clubs die het hoofdtoernooi van de Champions League bereiken. Benfica bracht liefst 0,833 punt in het Portugese laatje.

Drie van de vier Portugese deelnemers zijn komend seizoen actief in de Champions League. Voor de clubkas is dat uiteraard een goede zaak, maar Nederland bewees afgelopen seizoen dat juist in de Europa - en vooral de Conference League de punten voor het oprapen liggen. Benfica, Sporting Portugal en FC Porto moeten aan de bak om de achterstand op Nederland goed te maken, al zijn de topclubs tijdens de loting niet veroordeeld tot een poule des doods.

Huidige stand

De voorsprong van Nederland op de huidige nummer zeven bedraagt 2,051 punten, een enorme marge in de strijd om twee vaste tickets voor de Champions League in 2024. Ajax, PSV, Feyenoord en AZ moeten komend seizoen Nederland helpen om die fraaie buffer in stand te houden. Nederland bewees afgelopen seizoen zelf dat zo'n groot verschil dankzij goede resultaten binnen korte tijd kan verdampen.

Nederland mag de blik voorzichtig richten op Frankrijk, dat slechts 1,164 punten meer heeft dan Nederland. Bij de Fransen bleven echter alle deelnemers in de race. OGC Nice bereikte via verlenging alsnog de groepsfase van de Conference League, waardoor het met zes clubs punten kan gaan scoren en de voorsprong op Nederland en Portugal kan gaan uitbouwen.

5. Frankrijk 50,164 (6/6)

6. Nederland 49,100 (4/5)

7. Portugal: 47,049 (4/6)

Bekijk hier hoe de coëfficiëntenranglijst precies werkt: