Nederland blijft op koers voor rechtstreeks ticket Champions League

Fran Sol speelt met Dynamo Kiev gelijk tegen Olympiakos Piraeus van Kostas Tsimikas

14 februari Fran Sol heeft donderdagavond in zijn debuutwedstrijd voor Dynamo Kiev in de Europa League gelijkgespeeld tegen het Olympiakos Piraeus van voormalig teamgenoot Kostas Tsimikas: 2-2. De voormalig Willem II-spits startte in de basis en werd tien minuten voor tijd vervangen. Hij scoorde niet.