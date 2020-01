Nederland hofleverancier in UEFA-fanteam van 2019

Met drie Nederlanders in de basis is Nederland hofleverancier van het team dat door meer dan twee miljoen publieksstemmen is samengesteld. Van Dijk won met Liverpool de Champions League en maakte indruk met het Nederlands elftal. Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong stoomden met Ajax door tot de halve finale en zijn, net als Van Dijk, in 2020 actief op het EK voetbal.