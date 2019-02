Nederland kent tegenstanders voor Davis Cup Finals

Fran Sol direct aan de bak in Europa League: voormalig Willem II-spits in de basis bij Dynamo Kiev

18:50 Fran Sol maakt donderdagavond in de achtste finales van de Europa League zijn debuut voor zijn nieuwe club Dynamo Kiev. De voormalig Willem II-spits start in de wedstrijd Olympiakos Piraeus (18.55 uur) in de basis, waar hij oud-teamgenoot Kostas Tsimikas treft. De Griek staat voor Olympiakos aan de aftrap.