Nederland naar Canada voor Davis Cup play-offs

De Nederlandse tennissers strijden met Canada om een plek in de wereldgroep van de Daviscup in 2019. Captain Paul Haarhuis en zijn mannen moeten in september naar Canada toe voor de strijd in de play-offs om promotie/degradatie. Oranje verloor in februari in de eerste ronde van titelhouder Frankrijk (1-3) en werd daardoor veroordeeld tot de play-offs.

Canada zat ook in de wereldgroep. De equipe van captain Martin Laurendeau moest in de eerste ronde buigen voor Kroatië (1-3). De Canadese ploeg bestond toen uit het aanstormende talent Denis Shapovalov, nummer 45 van de wereld, Vasek Pospisil en veteraan Daniel Nestor (45 jaar).

Mogelijk kan Laurendeau tegen Oranje ook beschikken over Milos Raonic, die inmiddels heeft afgerekend met blessureleed. De Canadees stond in 2016 in de finale van Wimbledon en bereikte dat jaar zijn hoogste positie op de wereldranglijst, derde.

,,Het is een zware loting voor ons'', zei Haarhuis. ,,Canada heeft drie spelers in de top honderd van de wereld staan en is dus een sterk land. Het is jammer dat we wederom een uitwedstrijd spelen en niet voor eigen publiek kunnen proberen in de wereldgroep te blijven, zoals afgelopen jaar in Den Haag tegen Tsjechië.''

Haarhuis is ook captain van het Fed Cupteam en vliegt dit jaar heel de wereld over. Met de tennissters verloor hij in februari in en van de Verenigde Staten. Zijn vrouwenploeg moet deze maand naar Australië om daar een langer verblijf in de wereldgroep af te dwingen.