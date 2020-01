Nederlanders kennen tegenstander in kwalificaties Australian Open

Uitslagen Dakar Rally, etappe 8: Alonso op de streep geklopt, team Gonçalves trekt zich terug

11:26 Fernando Alonso was in de 8ste etappe van de Dakar Rally dicht bij zijn eerste ritzege. Uiteindelijk slaagde alleen de Fransman Mathieu Serradori erin onder de eindtijd van de voormalig Formule 1-coureur te duiken. De veelzijdige Spanjaard noteerde wel zijn beste uitslag in zijn eerste Dakar Rally ooit.