Nederlands CL-ticket op de tocht door zege Salzburg

Het goede nieuws vanuit Nederlands oogpunt is dat de Oostenrijkse kampioen ondanks de overwinning is uitgeschakeld, nadat vorige week in Italië met 3-0 werd verloren. Nederland heeft met Ajax in de Champions League nog wel een ijzer in het vuur in Europa. De Amsterdammers moeten in de kwartfinale minimaal één keer een gelijkspel uit het vuur slepen om Nederland definitief boven Oostenrijk op de UEFA-ranking te krijgen.