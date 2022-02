Nederlands tennissucces in Rotterdam: Haase en Middelkoop grijpen dubbeltitel

De eerste set ging naar de Zuid-Afrikaan Harris en de Duitser Pütz, na een break in de zevende game. In de tweede set werd over en weer veel gebroken en was uiteindelijk een tiebreak nodig. Daarin waren de Nederlanders het sterkst. Een supertiebreak moest daarop de doorslag geven. Daarin kwamen Haase en Middelkoop al snel ruim voor en die voorsprong gaven ze niet meer weg.

Jacco Eltingh en Paul Haarhuis waren in 1998 het laatste Nederlandse duo dat in Rotterdam de dubbeltitel veroverde. Haase (34) en Middelkoop (38) deden met een wildcard mee aan het toernooi. Ze schakelden eerder de Kroatische titelhouders Mate Pavic en Nikola Mektic uit. Harris en Pütz versloegen Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp in de eerste ronde.

Haase en Middelkoop zagen in de nadagen van hun loopbaan een wens in vervulling gaan. Hun namen prijken vanaf nu namelijk op de winnaarsring van sportpaleis Ahoy. ,,Het gaat momenteel allemaal wat stroever, maar blijkbaar kan ik het toch nog een beetje”, zei Haase.

,,Het was fantastisch om weer met Matwé te spelen. De laatste keren gingen niet zo goed, maar daarvoor hebben we een aantal titels gewonnen. Maar dit is toch de mooiste. Mensen realiseren het zich misschien niet altijd in Nederland, maar dit is het allerbeste indoortoernooi ter wereld.”

Middelkoop beleefde het hoogtepunt uit zijn loopbaan. ,,Vorige week hebben we een wildcardje gekregen en in een keer staan we hier. Robin zei: ik wil heel graag op de ring. Ik heb geen idee hoe we deze hebben gewonnen. Wow”, aldus Middelkoop.

,,Toen ik tien jaar oud was, was ik hier ballenjongen en nu pak ik hier op mijn 38e de grootste titel uit mijn leven. Volgende week bereik ik ook mijn hoogste ranking ooit. Mijn boodschap voor de ballenkinderen is dan ook: blijf je dromen najagen.”

Haase sloot nog af met een boodschap voor toernooidirecteur Richard Krajicek. ,,Bedankt Richard voor de wildcard voor het enkelspel voor volgend jaar. Dat is een mooi cadeautje”, zei hij gekscherend. Dit jaar kregen Andy Murray en Jo-Wilfried Tsonga de voorkeur boven Haase en Jesper de Jong.

Haase en Middelkoop vormden in het verleden korte tijd een vast koppel. Ze pakten in 2018 drie dubbeltitels.