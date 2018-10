Nederlands toptalent Chong naast Mourinho op de bank in CL

Kunstgras RKC en FC Den Bosch ‘onaan­vaard­baar slecht’

18:26 De kunstgrasvelden van de Brabantse ploegen die actief zijn in de Keuken Kampioen Divisie worden ‘onder een voor betaald voetbal aanvaardbaar niveau’ beoordeeld. Dat is de uitkomst van een enquête van de VVCS (Vereniging van Contractspelers) onder aanvoerders in de eerste divisie. De meeste clubs uit Brabant krijgen een 1,5 uit 5.