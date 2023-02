Nederlandse Davis Cup-ploeg op rozen na heerlijke zege Tim van Rijthoven

met SamenvattingDe Nederlandse tennissers hebben zaterdag in Groningen aan klantenbinding gedaan. Voor ruim 3500 fans in Martiniplaza maakten Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven een spannende show van de Davis Cup-ontmoeting met Slowakije. Met een goede afloop; Nederland leidt met 2-0.

De resultaten van de tennissers wijzen al anderhalf jaar op een nieuwe Nederlandse tennislente. Dat de sport ook bij het publiek weer is gaan leven, blijkt dit weekeinde in Groningen. Oude tijden herleven in Martiniplaza, waar zaterdag ruim 3500 fanatieke fans af waren gekomen op de Davis Cup-ontmoeting met Slowakije. Ze zorgden tegen een achtergrond van stampende muziek voor oranje tribunes en een uitstekende sfeer. Tien Slowaakse fans met trommel, ratels en fluitjes deden ook een kleine duit in het zakje.

Volledig scherm Tim van Rijthoven © ANP

Tallon Griekspoor mocht als gelegenheidskopman - Botic van de Zandschulp moest geblesseerd toekijken - als eerste de baan op. Hij had serieuze tegenstand van de Slowaak Lukas Klein, die beter speelde dan zijn ranking (143) doet vermoeden. In de derde set gebruikte Griekspoor de fans om de partij naar zich toe te trekken: 7-6, 2-6, 6-4. ,,Dit was de beste atmosfeer waarin ik ooit gespeeld heb. Dan kun je op het center court van een grand slam spelen, maar ik vind dit mooier. Hier hou ik echt van. In de derde set zei ik tegen de studenten achter de baan dat ik ze echt elk punt nodig zou hebben. Hadden we deze wedstrijd in Slowakije gespeeld, was het waarschijnlijk de andere kant op gegaan”

Volledig scherm Tallon Griekspoor © ANP

Daarna was het de beurt aan Tim van Rijthoven. Eigenlijk de derde man, maar nu dus een plekje opgeschoven. De Brabander vertelde vrijdag over de eerste vijf weken van zijn tennisjaar. Hij was tot drie keer toe ziek en had opnieuw last gehad van rugspasmen. Geen ideale seizoenstart, maar hij hoopte dat het spelen voor het Nederlands team de ommekeer zou kunnen worden.

Zes onbenutte breekkansen

Van Rijthoven nam het op tegen de Slowaakse kopman Alex Molcan, die ruim vijftig plaatsen hoger staat op de wereldranglijst. Maar de Nederlander speelde goed. Zes onbenutte breekkansen op 5-5 in de eerste set deerden hem niet, in een spannende tiebreak nam Van Rijthoven het heft in handen en zag dat initiatief beloond. In de tweede set nam Molcan een voorsprong, Van Rijthoven poetste die weg, maar werd op 5-5 opnieuw gebroken.

Weer een beslissende derde set dus. Van Rijthoven bleef uitstekend serveren. Maar ook de rest van zijn spel was verzorgd en gevarieerd. Een beetje zoals vorig jaar op het gras van Rosmalen en Wimbledon. Op het tiende (!) breakpoint sloeg Van Rijthoven op 3-2 toe. Met vier aces bezegelde hij die break, om na 2 uur op het eerste matchpoint toe te slaan, met ace nummer 27: 7-6, 5-7, 6-3.

Volledig scherm Tim van Rijthoven © ANP

Topteam in dubbelspel

Zo bracht Van Rijthoven Nederland op een comfortabele 2-0. Die stand was gezien de blessure van Van de Zandschulp misschien niet helemaal verwacht, maar werd in Groningen uiteraard dankbaar omarmd. Zondagmiddag wordt eerst het dubbelspel gespeeld. Met Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop heeft Nederland daarin een topteam en dus een ideale kans om er 3-0 van te maken. Lukt dat niet, is het woord weer aan Griekspoor. De winnaar speelt in september de groepsfase van de finaleronde van de Davis Cup. Afgelopen jaar bereikte Nederland de finaleweek van het landentoernooi.

Voor Van Rijthoven was het zijn eerste wedstrijd in de Daviscup die er echt toe deed. In 2015 en 2016 mocht hij in actie komen toen de confrontatie al beslist was, een zogenoemde ‘dead rubber’.

Bekijk hier alle tennisvideo's: