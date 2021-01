Nederlandse handballers staan klaar om alsnog af te reizen naar WK in Egypte: ‘We wachten af’

De kans bestaat dat de handballers van het Nederlands team vandaag of morgen nog hals over kop afreizen naar Egypte om daar deel te nemen aan het WK.

Nadat eerder al Tsjechië en de Verenigde Staten vanwege coronabesmettingen in hun selecties af moesten zien van hun deelname aan het mondiale eindtoernooi in het Afrikaanse land, wacht de Oranje-equipe nu in spanning af wat er gaat gebeuren met het nationale team van WK-debutant Kaapverdië. Mocht die ploeg ook niet kunnen deelnemen, dan zal Nederland die plek innemen.

Het WK Handbal 2021 wordt van 13 tot en met 31 januari gehouden in Egypte. Macedonië en Zwitserland stonden als de nummers één en twee op de reservelijst en namen inmiddels de plekken in van Tsjechië en de Verenigde Staten. Het Nederlands team van de IJslandse bondscoach Erlingur Richardsson is de derde reserveploeg.

Spelers en begeleiding van het Nederlands team ondergingen dinsdag voor de zekerheid allemaal een PCR-test om in het geval dat Kaapverdië ook niet in actie kan komen, voor het eerst sinds 1961 weer aan een WK mee te doen.

‘Hectische dag’

International Niels Versteijnen (20) – die in Duitsland in de Tweede Bundesliga uitkomt voor VfL Lübeck-Schwartau – heeft zijn koffer in zijn appartement in de Duitse stad in ieder geval al klaarstaan: ,,Vandaag was een hele hectische dag. Bij Kaapverdië zijn naar verluidt zeven spelers positief getest op corona dus we houden er serieus rekening mee dat we nog naar Egypte afreizen. Dat zou dan echt last-minute zijn want de eerste WK-wedstrijd is vandaag al gespeeld.”

De WK-kwalificatiestrijd verliep door corona ook al anders dan anders. Versteijnen daarover: ,,Wij zouden eigenlijk tegen Oostenrijk spelen om een deelname-ticket maar dat ging niet door. Daarna werd de EK-ranking van 2020 gebruikt voor de toewijzing van de deelnametickets. Door onze 17e plaats daar kwamen we een paar plekken tekort op de EK-ranking om uitgezonden te worden. Maar we zijn dus wel aangewezen als derde reserve. Ik heb vandaag een extra wasje gedraaid en heb alle spullen klaarliggen. De bondscoach is inmiddels ook al in Nederland. Als het zover komt, zijn we met zijn allen dus zo op weg naar Afrika.”

‘We wachten af’

Dat laatste wordt bevestigd door technisch directeur Monique Tijsterman van het Nederlands Handbal Verbond (NHV). “We zijn bereid om deel te nemen als we in aanmerking komen. Onze spelers zijn op de hoogte en staan te springen om in actie te kunnen komen. Wanneer we een seintje krijgen van de IHF gaan we alles in werking stellen. We wachten de officiële berichtgeving van de IHF af.”

Afgelopen zondag kwamen de Nederlandse handballers nog in actie tijdens de kwalificatiewedstrijd in en tegen Slovenië voor het EK van 2022. Oranje zorgde daar voor een stunt door in de slotseconden de 27-27 gelijkmaker te forceren en zo een belangrijk punt te pakken. Niels Versteijnen daarover: ,,Dat was echt een bonuspunt waardoor de kansen op deelname aan het EK aanzienlijk zijn gestegen. We hebben het nu in eigen hand met nog één wedstrijd tegen Turkije en twee tegen Polen op het programma. Dat we nu mogelijk toch op het WK in actie komen is echter een heel vreemde gewaarwording, want die deelname komt dan wel op een heel curieuze wijze tot stand.”