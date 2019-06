Nederlandse handboogschutters vallen in rap tempo af op WK

Van de Nederlandse handboogschutters sneuvelden Sjef van den Berg en Mike Schloesser donderdagmiddag als laatsten in het individuele WK-toernooi in Den Bosch. Voor beiden was de kwartfinale het eindstation. Ze waren wel binnen voor de bui, die tijdens de halve eindstrijd losbarstte boven het veld van rugbyclub The Dukes.

Zowel Van den Berg (recurve) als Schloesser (compound) staan in het finaleweekeinde toch op de Parade, maar dan elk met het team in de ‘bronzen’ finale van de landenstrijd. Van den Berg sluit het toernooi in eigen land sowieso af met een medaille, want hij schiet zondag de finale van de mixed teams. Daarin is Gaby Bayardo zijn strijdmakker.

Gouden randje

Een individueel optreden op de Parade had de kers op de taart moeten zijn voor de in Heeswijk-Dinther opgegroeide Van den Berg. ,,Dat we met het team op de Parade staan, betekent ook dat we een teamticket voor de Olympische Spelen hebben. Dus daar zit al wel een gouden randje aan."

,,Ik heb een hartstikke goede dag, alleen op een jammere manier afgesloten. Als ik erop terugkijken zou ik niets anders gedaan hebben. Ik ben er vol voor gegaan. Pech gehad, veel goede schoten die net niet in de tien gingen. Als hij dan wel beter schiet dan zijn gemiddelde, is dit de einduitslag. Hij haalt ergens iets vandaan, een soort zesde versnelling, die hij inzet in de finales. Dan kan hij een hele hoop matches winnen. Hij heeft eerder vandaag ook al de wereldrecordhouder uit Zuid-Korea naar huis geschoten. Heel knap”, sprak Van den Berg complimenteus over zijn bedwinger Md Ruman. De man uit Bangladesh was als 20e door de kwalificatie gekomen, maar groeide in het toernooi.

Geslaagd

Op één doordeweekse middag werd het hele veld in alle individuele WK-klassen in hoog tempo gereduceerd van 32 naar 4. Ossenaar Rick van der Ven kon al na de 16e finale zijn boog demonteren. ,,Ik had graag nog een ronde verder gekomen natuurlijk. Met het team mogen we zondag terugkomen en de olympische tickets zijn binnen. Dat is het belangrijkste, dus het toernooi is toch al geslaagd.”

Ook zijn vriendin Inge van Caspel en de Eindhovense Jody Vermeulen moesten na de 16e finale het veld ruimen. 's Ochtends had Vermeulen nog drie ijzers in het vuur, maar een paar uur later zat het toernooi er voor haar op. ,,Ik had verwacht dat ik sowieso wel een keer op de Parade zou staan, met het vrouwenteam dan wel met Mike Schloesser in de mixed competitie. Jammer. Voor mezelf heb ik wel sterk geschoten en laten zien dat ik hier thuis hoor.”