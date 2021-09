Nederlandse superweek bezorgt Frankrijk en Portugal eerste coëfficiëntenbibbers

Nee, angstzweet zal er voor de korte termijn nog niet zijn bij Frankrijk en Portugal. Daarvoor is de Nederlandse achterstand op de coëfficiëntenranglijst nog te fors. Toch zullen de landen uit de Europese subtop de sneltreinvaart waarmee Nederland hen nadert met argusogen volgen. Opnieuw beleefden ‘we’ een uitstekende week in strijd om de punten, die de laatste jaren rap aan populariteit winnen. Liefhebbers zullen de ranglijst vanuit Nederlands perspectief ook deze week weer met een glimlach bekijken.

De Nederlandse jacht op een plek in de Europese top zes, die twee rechtstreekse tickets voor de Champions League oplevert, is namelijk geopend. Zeer positief in dat licht is de dramatische week die Portugal beleefde. Het Zuid-Europese land scoorde slechts 0,333 punt, een schijntje ten opzichte van de Nederlandse opbreng. Ajax en Vitesse brachten beide 0,400 punt in het laatje, Feyenoord, AZ en PSV (0,200) krikten het weektotaal met remises op naar 1,400. Frankrijk behaalde 1,333 punt.

Bekijk hier een uitleg over de coëfficiëntenranglijst:

Zoals gezegd: op de korte termijn is het jagen op Frankrijk en Portugal een kansloze missie. Interessant is echter dat de dramatische Nederlandse prestaties van de jaargang 2017/18 na dit seizoen worden geschrapt. In dat jaar scoorde Nederland slechts 2,900 punten, terwijl Frankrijk (11,500) en Portugal (9,666) juist een uitstekend jaar beleefden. Een groot deel van de huidige achterstand, die zo'n tien punten bedraagt, is gebaseerd op die slechte campagne.

Als we dat seizoen alvast wegstrepen, verandert de voorzichtige Nederlandse glimlach in een big smile. Virtueel heeft Nederland de opgejaagde landen namelijk in het vizier. Portugal staat zonder het seizoen 2017/18 op 34,883 punten, terwijl de totaalscore van Frankrijk 33,581 bedraagt. Nederland komt met 32,000 punten al bijzonder dicht in de buurt. Met vijf Nederlandse clubs in de Europese hoofdtoernooien en een uitstekend perspectief op overwintering, kan de taart mogelijk dit seizoen al worden aangesneden.

Huidige coëfficiëntenstand

5. Frankrijk - 45,081 (+1,333)

6. Portugal - 44,549 (+0,333)

7. Nederland - 34,900 (+1,400)

8. Oostenrijk - 32,250 (+0,400)

Coëfficiëntenstand 2022

5. Portugal - 34,883

6. Frankrijk - 33,581

7. Nederland - 32,000

8. Oostenrijk - 21, 000