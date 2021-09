Nederlandse tennisbond maakt zich zorgen over matchfixing: ‘De dreiging is reëel en acuut’

,,De onthullingen van de podcast van de NOS tonen aan dat de dreiging van matchfixing reëel en acuut is”, aldus de KNLTB. ,,Dat is niet nieuw, daar maken we ons al jaren zorgen over. Met de naderende openstelling van de kansspelmarkt is het te verwachten dat de druk op onze spelers en andere betrokkenen in de sport alleen maar verder toe zal nemen. Vooral de kwetsbaarheid van een groep jonge tennisprofessionals heeft onze aandacht, omdat onder deze groep financiële risico’s groot zijn. Ook signaleren we dat de meldingsbereidheid te laag is. Daarom spant de KNLTB zich in om op beide punten verbetering te realiseren.”