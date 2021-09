Nederlandse tennissers klaren de klus in Uruguay

Colombiaan­se klimmer López weg bij Movistar na bizarre opgave in Vuelta

18 september Klimmer Miguel Ángel López vertrekt bij Movistar. De Colombiaanse wielrenner had weliswaar een doorlopend contract, maar door zijn bizarre opgave begin deze maand in de Ronde van Spanje was zijn situatie bij de Spaanse WorldTour-ploeg onhoudbaar geworden.