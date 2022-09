Nederlandse tennissers tegen Australië in kwartfinales Davis Cup, Carlos Alcaraz wint voor Spanje

De Nederlandse tennissers nemen het eind november in de kwartfinales van de Davis Cup op tegen Australië. Oranje plaatste zich als winnaar van groep D voor de knock-outfase in Málaga, Australië eindigde in groep C als tweede achter Duitsland. Zonder hun kopman Alex de Minaur verloren de Australiërs in Hamburg het duel met Duitsland om de groepswinst met 2-1.

Beide landen hadden hun eerste twee wedstrijden gewonnen. Jan-Lennard Struff zette de Duitsers op voorsprong door Max Purcell in de eerste partij te verslaan: 6-1, 7-5. Thanasi Kokkinakis bracht de Australiërs op gelijke hoogte door te winnen van Oscar Otte: 7-6 (6), 6-1. Het beslissende dubbelspel ging in twee sets naar het Duitse duo Kevin Krawietz/Tim Pütz. Zij versloegen Purcell en Matthew Ebden met 6-4, 6-4.

Het Nederlandse Daviscupteam won deze week in Glasgow van Kazachstan, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, steeds met 2-1. Zaterdag stond in de laatste groepswedstrijd tegen de eveneens al geplaatste Amerikanen alleen de groepswinst op het spel. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp wonnen in het enkelspel van respectievelijk Tommy Paul en Taylor Fritz, waarna Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop in het dubbelspel verloren van Rajeev Ram en Jack Sock. De eerste plek in groep D was toen echter al binnen.

Mogelijk kan Australië bij de knock-outfase van de Davis Cup (22-27 november) op het hardcourt in de Spaanse stad Málaga weer beschikken over Nick Kyrgios. De finalist van Wimbledon, bezig aan een goed seizoen, sloeg de groepsfase van de Daviscup Finals over. De nummer 20 van de wereld wilde na de US Open wat tijd doorbrengen met zijn familie. De Minaur is de mondiale nummer 22. Hij kwam deze week in Hamburg wel in actie tijdens de groepswedstrijden tegen België (2-1) en Frankrijk (3-0).

Carlos Alcaraz wint namens Spanje

Carlos Alcaraz heeft Spanje een plek in de kwartfinales van de Davis Cup Finals bezorgd. De 19-jarige nummer 1 van de wereld, onlangs winnaar van de US Open, bracht in Valencia het benodigde tweede punt binnen in het groepsduel met Zuid-Korea. Hij versloeg in twee sets Kwon Soon-woo: 6-4 7-6 (1).

Roberto Bautista-Agut had eerder in twee sets afgerekend met Hong Seung-chan. De kwartfinales zijn eind november in Malaga, waar dan ook de halve finales en de finale worden afgewerkt. Spanje won de prestigieuze landenstrijd zes keer.

Alcaraz moest hard werken voor de winst op Kwon, de nummer 74 van de wereld. De Zuid-Koreaan zette de Spaanse sensatie vooral in de tweede set behoorlijk onder druk. Kwon wist er een tiebreak uit te halen, maar daarin sloeg hij iets te veel fouten.

