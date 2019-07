Nederlandse waterpoloster gewond bij dodelijk ongeluk in nachtclub Korea

In een nachtclub in Zuid-Korea is een deel van het balkon ingestort. Twee Koreaanse bezoekers die geraakt werden door brokstukken zijn daarbij overleden.

Het ongeluk gebeurde in een club in de stad Gwangju, waar het WK zwemmen momenteel wordt gehouden. Veel atleten waren in de nachtclub aanwezig. De club ligt naast het atletendorp.

Negen zwemmers zijn lichtgewond geraakt, onder wie de Nederlandse waterpoloster Maud Megens. De KNZB liet weten dat ze met een snee in haar hand voor controle naar het ziekenhuis is gebracht. De andere gewonden komen uit de VS, Nieuw Zeeland, Italië en Brazilië, zo maakte het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap bekend. De verwondingen liepen uiteen van kneuzingen tot snijwonden aan handen of voeten.

Ook leden van de Amerikaanse waterpoloploeg, die de wereldtitel van de vrouwen vierden, waren in de club aanwezig. De aanvoerder van het Nieuw-Zeelandse waterpoloteam Matt Small was een van de mensen die op de dansvloer stonden. ,,We waren gewoon aan het dansen en het volgende moment vielen we vijf tot zes meter naar beneden en iedereen begon vervolgens de club uit te rennen’’, zei hij tegen persbureau Reuters. ,,We vielen boven op de hoofden van andere mensen die onder ons stonden.’’

De wereldzwembond FINA stuurde een verklaring uit, waarin ze de gebeurtenissen ten zeerste zegt te betreuren en alle slachtoffers veel beterschap wenst.