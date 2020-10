Negentienjarige Italiaan maakt einde aan Roland Garros voor Zverev

Zverev stond vorige maand nog in de finale van de US Open. In 2018 en 2019 wist hij wel door te dringen tot de kwartfinales in Parijs.



De 19-jarige Sinner, de nummer 74 van de wereld, stuit in de kwartfinales op titelverdediger Rafael Nadal. In de eerste ronde was Sinner al verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Belg David Goffin.



In het vrouwentoernooi plaatste Elina Svitolina zich eenvoudig voor de kwartfinales. De als derde geplaatste speelster uit Oekraïne was in een uur klaar met Française Carolina Garcia: 6-1 6-3. Ze speelt in de kwartfinales tegen de Argentijnse Nadia Podoroska.