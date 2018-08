Neres ontbreekt bij Ajax tegen Kiev door hamstringblessure

Ajax kan morgen in de play-offs van de Champions League tegen Dinamo Kiev niet beschikken over buitenspeler David Neres. De Braziliaan heeft een verrekking in de hamstrings. Aankomend weekend tegen FC Emmen speelt hij ook niet. Zijn inzetbaarheid tijdens de return tegen Kiev is nog twijfelachtig.

Door Daniël Dwarswaard

Het wegvallen van Neres is een probleem voor Ajax. De Braziliaan is één van de weinige spelers met diepgang in zijn spel. Trainer Erik ten Hag heeft goed beschouwd twee opties om het gemis van Neres op te vangen. Zakaria Labyad zou hem als linksbuiten kunnen vervangen. Een andere logische optie is dat Donny van de Beek in het elftal komt op het middenveld waardoor de rol van Dusan Tadic iets anders wordt. De Serviër zal dan meer op de flank spelen.

Over Labyad zegt Ten Hag: ,,Het is logisch dat een speler moet wennen aan een nieuwe omgeving. Spelen tégen de top is makkelijker dan spelen ín de top. Zakaria heeft bij PSV en Sporting Lissabon bewezen dat hij de top aan kan. Daar heb ik ook vertrouwen in, maar hij moet wel een tandje bijzetten.’’

De eerste prognose over de blessure van Neres is niet heel negatief. Ten Hag: ,,Het is een verrekking in de hamstrings. Morgen spelen is dus sowieso uitgesloten. Ook aankomend weekend tegen FC Emmen zal hij er niet bij zijn. Door de return volgende week tegen Dinamo Kiev staat nog geen streep, maar ook dat zal moeilijk worden. We moeten het nu dag voor dag bekijken.’’