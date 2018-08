Net als zaterdag doet een 'jonkie' het voor PSV: 'Mooi dat ik 'm mag maken'

Benfica wacht pittig klusje, Red Bull Salzburg doet goede zaken

22:53 Benfica is nog allerminst zeker van de groepsfase van de Champions League. Het speelde in de heenwedstrijd in de play-offs thuis teleurstellend gelijk tegen PAOK Saloniki. Voor Red Bull Salzburg ziet het er - na een remise bij Rode Ster Belgrado - goed uit.