Netflix belicht in ‘Break Point’ de tennissterren van de toekomst, maar mist diepte in nieuwe serie

Voetbalpod­cast | ‘Ajax heeft van de titelkandi­da­ten de meeste creaviteit in de ploeg’

FC Twente is de grote winnaar van de top 5 bij de herstart van de eredivisie. De ploeg van Ron Jans won vrijdagavond, waarna AZ, PSV, Feyenoord en Ajax gelijkspeelden. In de AD Voetbalpodcast gaat het over transfers, speelstijlen, kansen creëren of niet, opvallende scheidsrechters en Wout en Erik. Etienne Verhoeff bespreekt het met Mikos Gouka en Maarten Wijffels.

7:12