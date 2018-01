New Heroes schakelt Apollo genadeloos uit in achtste finale beker

Damil Dankerlui kiest voor magisch nummer 34 bij Willem II

9 januari Damil Dankerlui voelde dat het moment gekomen was om Ajax te verlaten en elders jacht te maken op speelminuten in de eredivisie. Of het nummer 34 nog vrij was? Dat was de eerste vraag die Damil Dankerkui stelde toen hij zijn handtekening had gezet onder een contract voor 2,5 jaar met een optie voor nog een jaar bij Willem II.