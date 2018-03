New Heroes toch in beroep tegen schorsing coach Poropat

Frederiks

,,Wij bestrijden niet dat Silvano daar de fout is ingegaan. Integendeel. We vinden het ook volkomen terecht dat hij gestraft wordt. Maar kijkend naar vergelijkbare zaken vinden wij vier wedstrijden onvoorwaardelijk wel heel zwaar. Vooral omdat dit een eerste vergrijp is. Daarom hopen we dat het onvoorwaardelijk deel van de straf wordt teruggebracht. Het voorwaardelijk deel mag, wat ons betreft, dan nog best omhoog, want dit mag simpelweg nooit meer gebeuren", aldus technisch manager Jos Frederiks van New Heroes.