New Heroes versterkt zich met Amerikaan Morgan

Morgan wordt woensdag aan het team van coach Silvano Poropat toegevoegd. Technisch manager Jos Frederiks reageert op de website van New Heroes tevreden. ,,We zijn nauwkeurig te werk gegaan. Met Morgan hebben we iemand die op beide guard posities uit de voeten kan, relatief groot is, sterk, scorend vermogen brengt en bovenal in dienst van het team kan spelen."

De aanwinst zelf is blij met de nieuwe stap in zijn carrière. . ,,Mijn hoofddoel is om in Europa te slagen en dit is voor mij dan ook een fantastische stap. De kans om bij een club als New Heroes in te stromen en volop mee te strijden grijp ik met beide handen aan. Ik kan niet wachten me bij het team te voegen."