Newcastle komt uiteindelijk uit bij spits Slimani

New Heroes naar halve finale beker

31 januari New Heroes heeft de returnwedstrijd in de kwartfinale van de beker met 49-84 gewonnen van Aris Leeuwarden. De ruststand in Friesland was 22-42. In Leeuwarden kwam de halve finaleplaats voor de Bosschenaren geen moment in gevaar, het thuisduel was immers al met 85-58 gewonnen.