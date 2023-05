Newcastle United moeiteloos langs Brighton

Feyenoord-beul AS Roma houdt stand in Leverkusen en gaat naar finale Europa League

AS Roma heeft zich ten koste van Bayer Leverkusen geplaatst voor de finale van de Europa League. De ploeg van trainer José Mourinho had na de eerdere 1-0-zege in Rome genoeg aan een doelpuntloos gelijkspel in het tweede duel in Duitsland.