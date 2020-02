Neymar en Mbappé met Paris Saint-Germain naar Dortmund

Duitsland gelooft weer in hoofdprijs Champions League

12:08 De achtste finales van de Champions League gaan deze week van start en Duitsland is met drie clubs vertegenwoordigd, Bayern München, Borussia Dortmund en RB Leipzig. In de afgelopen jaren waren er geen opvallende successen van de verenigingen uit de Bundesliga op het festijn van de kampioenen. ,,Voor het eerst in lange tijd heb ik het gevoel dat er nu weer wat mogelijk is", zegt bijvoorbeeld Joachim Löw, de bondscoach van het land.