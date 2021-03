Neymar mist ook return tegen Barcelona

VVV hoopt op superspits in degradatie­kra­ker: ‘Winnaar kan naar boven kijken’

8 maart VVV-Venlo hoopt dinsdagavond in de inhaalwedstrijd tegen Sparta Rotterdam weer te kunnen beschikken over Georgios Giakoumakis, de topscorer van de eredivisie. De Griekse spits ontbrak zaterdag vanwege lichte klachten in De Kuip tegen Feyenoord. Zonder Giakoumakis, die dit seizoen 23 van de 37 doelpunten van zijn club maakte, ging VVV kansloos onderuit (6-0).