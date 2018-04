NFL-speler op luchthaven: 'Heb je de bommen goed ingepakt, schat?'

Onderzoek naar wheelguns in Formule 1 na incidenten

18:45 De internationale autosportbond FIA stelt een onderzoek in naar de zogeheten 'wheelguns' in de Formule 1. Met dat elektrische gereedschap, bedoeld om banden razendsnel te verwisselen tijdens een pitstop, is in de afgelopen twee grands prix veel misgegaan.