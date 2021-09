N’Golo Kanté test positief en moet kraker tegen Juventus missen

UEFA zet strijd tegen Super Lea­gue-rebellen tóch voort

12:19 De Europese voetbalbond UEFA trekt voorlopig elke sanctie in tegen de rebellerende Super League-clubs Barcelona, Juventus en Real Madrid. De clubs krijgen geen boetes omdat een rechtbank in Madrid in juli had bepaald dat het bestuursorgaan van het Europese voetbal de rebellenclubs niet mocht sanctioneren.