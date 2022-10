Nick Kyrgios hoopt vanwege geestelijke toestand op vrijspraak in mishandelingszaak

Zes goals, vier keer rood en een speler die in zijn vinger zou zijn gebeten: bizarre middag bij DBN'22 en SCG'18

Het duel tussen DBN'22 en SCG'18 was er eentje die beide elftallen niet gauw zullen vergeten. De twee ploegen hielden elkaar in alles perfect in balans. Het duel eindigde in 3-3 en bij beide elftallen bleven er bij het eindsignaal slechts negen spelers over. De scheidsrechter deelde vier rode kaarten uit.

