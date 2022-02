Nick Kyrgios was eenzaam, depressief en had zelfmoordgedachten: ‘Donkerste periode uit mijn leven’

Nick Kyrgios had enkele jaren geleden te maken met zelfmoordgedachten. Dat onthulde de 26-jarige tennisser op zijn Instagrampagina. Ook had Kyrgios last van eenzaamheid, depressieve gevoelens en nam hij bovenmatig veel alcohol en drugs tot zich.

,,Dit was ik drie jaar geleden op de Australian Open. De meesten zouden denken dat het mentaal goed met me ging of dat ik van mijn leven genoot, maar het was een van de donkerste periodes uit mijn leven”, schrijft de Australiër bij een foto van zichzelf op het grandslamtoernooi in zijn thuisland.

,,Als je goed kijkt, zie je aan mijn rechterarm de door mijzelf aangebrachte verwondingen. Ik had zelfmoordgedachten en had letterlijk moeite om uit bed te komen, laat staan ​​om voor miljoenen te spelen. Het was een van mijn donkerste periodes uit mijn leven.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Nick Kyrgios (@k1ngkyrg1os) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kyrgios roept mensen met dezelfde gedachten op zich uit te spreken. ,,Ik begrijp dat je het gevoel hebt dat je zwak bent of je angstig voelt als je je openstelt. Ik zeg je: het is oké, je bent niet de enige. Ik heb die tijden ook meegemaakt waarin het leek alsof die positieve gevoelens nooit meer zouden komen. Alsjeblieft, heb niet het gevoel dat je alleen bent of er met niemand over kunt praten. Ik ben hier.”

Inmiddels ziet Kyrgios het leven weer helemaal zitten. ,,Ik kan met trots zeggen dat ik mezelf volledig heb omgedraaid en een heel andere kijk op alles heb. Ik neem geen moment meer als vanzelfsprekend aan. Ik wil dat iedereen zijn volledige potentieel kan bereiken en kan glimlachen. Het leven is mooi.”

Kyrgios werd vroeg in zijn carrière bestempeld als de bad boy van het tenniscircuit. Hij ruziede openlijk op de baan met tegenstanders en werd ook meermaals gestraft voor wangedrag. Momenteel staat hij op de 137ste plaats op de wereldranglijst. Vorige maand wist hij met zijn landgenoot en jeugdvriend Thanasi Kokkinakis verrassend het dubbelspeltoernooi van de Australian Open te winnen.

Praten over zelfdodingsgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.