Nieky Holzken mist Glory-gala in Amsterdam wegens blessure

De Helmonder zou oorspronkelijk tegen de Zwitser Yoann Kongolo vechten, maar die zei in een eerder stadium al af wegens een blessure. Alim Nabiyev werd als vervanger voor Kongolo aangewezen, maar het gevecht gaat nu in zijn geheel niet door. ,,Op deze korte termijn kon er helaas geen vervanger voor Holzken worden gevonden", laat Glory in een persbericht weten.

Meer cachet

Holzken zou niet om de wereldtitel vechten, maar in een zogeheten co-headline-wedstrijd kickboksen. Het gevecht moest het gala meer cachet geven, Holzken is een grote naam bij Glory, waar hij meerdere jaren wereldtitelhouder was. De Helmonder verloor zijn wereldtitel eind vorig jaar in Oberhausen en kreeg in juni een herkansing tegen Cedric Doumbé in Parijs. De jury wees destijds Doumbé als winnaar aan. ,,Ik heb kennelijk te lang op de troon gezeten", zei Holzken destijds.