Het enige gevaar voor de ploeg van Erik ten Hag schuilt volgens Tobiasen in de omschakeling van FC Midtjylland. En dan met name in Pione Sisto, begin dit seizoen bij de Deense club teruggekeerd na een periode van vier seizoenen bij het Spaanse Celta de Vigo. ,,Niet één Midtjylland-speler is van Ajax-niveau. Maar die jongen is iemand om rekening mee te houden in de omschakeling”, doelt de Almere-coach op de aanvaller die enkele jaren terug nog begeerd werd door de Amsterdamse club. ,,Met zijn acties op de linkerflank, de dribbels die hij maakt en zijn uitstekende traptechniek onderscheidt Sisto zich in Denemarken geregeld. Echt de moeite waard om te zien waartoe hij in Amsterdam in staat is.”



Volgens Tobiasen zou Sisto namelijk nog steeds een interessante speler voor Ajax kunnen zijn. ,,Ik zou hem graag eens in het shirt van Ajax willen zien. Kijken of hij zich dan, net zoals nu bij Midtjylland, ook wekelijks kan laten gelden. Ik denk echt dat hij veel beter tot zijn recht komt wanneer hij, zoals bij Ajax, veel goede voetballers om zich heen heeft. En wanneer hij, in tegenstelling tot nu in Denemarken, in een aanvallend ingesteld team speelt. Sisto is echt een interessante speler.”