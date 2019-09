Nieuw record: Nederlandse clubs zorgden voor transfers van 670 spelers

Schwartz­man rekent af met Alexander Zverev

2 september Alexander Zverev, de nummer zes van de wereldranglijst, is in de achtste finales van de US Open gestuit door de Argentijn Diego Schwartzman. De 22-jarige Duitser won nog wel de eerste set, maar verloor er vervolgens drie op rij: 6-3, 2-6, 4-6, 3-6.