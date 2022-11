Nieuw record voor Carlos Alcaraz (19): jongste nummer 1 ooit aan einde van tennisjaar

De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft weer een record gevestigd. Hij is de jongste speler ooit die het jaar afsluit als nummer 1 van de wereld. De 19-jarige Alcaraz neemt het record over van de Australiër Lleyton Hewitt, die 20 jaar en 275 dagen oud was toen hij het seizoen 2001 beëindigde als aanvoerder van de wereldranglijst.

Alcaraz is 19 jaar en 214 dagen als over enkele weken de laatste ranking van dit jaar verschijnt. De Spaanse tiener had deze week nog van de eerste plaats verdreven kunnen worden door zijn landgenoot Rafael Nadal, die dan de ATP Finals had moeten winnen. De 36-jarige Spanjaard verloor echter zijn eerste twee partijen in de groep en is al uitgeschakeld. Alcaraz ontbreekt op het eindejaarstoernooi. De winnaar van de US Open moest onlangs zijn seizoen al beëindigen vanwege een buikspierblessure.

Alcaraz begon dit jaar als nummer 32 van de wereld. Hij won in 2022 vijf toernooien, waaronder de US Open. De Spanjaard werd na zijn triomf in New York de jongste nummer 1 ooit van de wereldranglijst, die sinds 1973 wordt bijgehouden door de ATP.

Alcaraz maakt een einde aan de hegemonie van de ‘grote vier’ (Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic en Andy Murray) in het tennis. Sinds 2004 stond altijd één van hen aan het einde van het jaar aan kop van de mondiale ranking. De afgelopen twee jaar was dat Djokovic. De Serviër stond in totaal zeven keer aan het einde van het seizoen bovenaan. Hij is daarmee recordhouder.