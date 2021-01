Nieuw tennisjaar, oude coronasores: ‘Een rare, maar nette oplossing’

In oktober geopereerd Ook uitgestel­de Australian Open komt te vroeg voor Kiki Bertens

5 januari Een grote verrassing is het niet, maar door het uitstel van drie weken had Kiki Bertens (29) nog een sprankje hoop dat ze de Australian Open zou kunnen spelen. Dat gaat toch niet lukken voor Bertens, nadat ze zich eind oktober liet opereren. Ze slaat het eerste grand slam van het jaar over, meldt ze op social media.