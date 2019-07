Nieuwe mijlpaal voor Federer met honderdste zege op Wimbledon

Update ‘Rico Verhoeven en Badr Hari tegen elkaar in de Gelredome’

19:57 Er is eigenlijk geen twijfel meer: Rico Verhoeven en Badr Hari gaan voor de tweede keer met elkaar in gevecht. Kickboksorganisatie Glory twitterde vandaag een grote Romeinse 2. Gisteren plaatsten beide kemphanen zelf ook al berichten op Instagram die suggereren dat het rond is. Bronnen in de vechtsportwereld melden dat het rond is.