Nieuwe rel rond Novak Djokovic in Australië: vader poseert met pro-Poetin vlag

Vier mannen werden woensdagavond door de politie van Victoria uit Melbourne Park gezet nadat ze pro-Russische en pro-Vladimir Poetin-liederen hadden gezongen op de trappen van de Rod Laver Arena terwijl ze met Russische vlaggen zwaaiden. Een van hen droeg ook een shirt met de letter Z, het symbool van de Russische invasie in Oekraïne. Op een van de vlaggen was tevens het gezicht van Poetin te zien. Srdjan Djokovic ontmoette de fans buiten de Rod Laver Arena en nam foto’s met hen, zo is te zien op een video. De politie bevestigde het voorval: ,,De politie heeft vier mannen verwijderd nadat op woensdag 25 januari rond 22.20 uur een Russische vlag op de trappen van de tennisbaan was gehesen", zo viel te lezen in een verklaring.

Op social media werd met afschuw gereageerd op de beelden. Vasyl Myroshnychenko, de Oekraïense ambassadeur in Australië, noemde het een schande. ,,Het is het hele pakket: naast de Servische vlag is er een Russische vlag, een Poetin-vlag en het Z-symbool", zo schreef hij op Twitter. Ook de Oekraïense tennissers Alex Dolgopolov en Marta Kostjoek lieten zich horen. ,,Deze man zal levenslang geschorst worden. In elk geval voor alle Australische tennistoernooien, toch?", zo schreef Dolgopolov over de man die met het Z-symbool te zien was.