Nijhuis krijgt duel tussen Schotland en Kazachstan

Schotland en Kazachstan maken geen kans meer om zich rechtstreeks te plaatsen voor de Europese eindronde. België en Rusland hebben zich in groep I al verzekerd van de eerste twee plaatsen. De Schotten mogen als groepswinnaar uit de Nations League (divisie C) in maart volgend jaar wel meedoen aan de play-offs. Ze strijden dan met drie andere landen om één ticket naar het EK. In elk van de vier divisies van de Nations League is nog een startbewijs voor het toernooi te verdienen via de play-offs.