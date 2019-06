Nishikori met pijn en moeite langs Paire

Novak Djokovic leed in zijn achtste finale opnieuw geen centje pijn. De nummer 1 van de wereld, die het toernooi alleen in 2016 wist te winnen, maakte indruk tegen de Duitser Jan-Lennard Struff, de mondiale nummer 45. In 93 minuten werd het 6-3 6-2 6-2.



Djokovic haalde een bijzonder hoog niveau en speelde haast foutloos in zijn vierde optreden in Parijs. Hij noteerde slechts twaalf onnodige fouten. Djokovic was oppermachtig in de rally’s en hij stuurde Struff, die niet eerder in de vierde ronde stond op een grand slam, met precisie van hoek naar hoek.