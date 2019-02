Nishikori zonder problemen naar kwartfinale

De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft bij het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam vlotjes de kwartfinales bereikt. De als eerste geplaatst Aziaat was in twee sets te sterk voor de Let Ernests Gulbis, die als ‘lucky loser’ tot het hoofdtoernooi in Ahoy was doorgedrongen. Binnen vijf kwartier stond de eindscore op het bord: 6-1 6-4.