Niskhikori besmet met coronavirus en meldt zich af voor Cincinnati

,,Ik heb slecht nieuws. Ik ben deze zondag in Florida getest en het resultaat is positief. Ik voel me prima en heb geen symptomen, maar voor ieders veiligheid ben ik in thuisisolatie gegaan”, aldus de voormalig nummer vier dan de wereld, die in 2014 in de finale stond van de US Open.



Het toernooi van Cincinnati is van 22 tot en met 28 augustus en dient ter voorbereiding op de US Open, die staan gepland voor 31 augustus tot en met 13 september. ,,Ik laat me vrijdag opnieuw testen en dan kan ik meer duidelijkheid geven over mijn toestand”, aldus de 30-jarige Nishikori, die dus mogelijk ook moet afzeggen voor de US Open.