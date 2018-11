Noah haalt hard uit naar tennisfederatie: ‘Davis Cup is Davis Cup niet meer’

,,Als mensen beweren dat het nog steeds dezelfde Davis Cup is, dan liegen ze. Ik zal ook tegen ze zeggen: jullie zijn leugenaars'', zei Noah na de verloren finale in Lille tegen Kroatië (1-3).



Het knock-outsysteem verdwijnt in de Davis Cup. Vanaf komend jaar strijden achttien landen in één week in Madrid om de eindzege. De partijen zijn niet meer via best-of-fivesets, maar best-of-three. Volgens de ITF verdienen de nationale bonden in de nieuwe opzet veel meer geld dan voorheen.