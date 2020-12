Nog 26 Nederlanders overwinteren met hun buitenlandse club in Europa

Nu de groepsfases van de Champions League en Europa League zijn afgelopen, is de grote schifting gemaakt. Er zijn nog 26 Nederlanders over bij de buitenlandse clubs. Twee trainers en 23 spelers, 15 in het miljoenenbal en 11 een treetje lager.

Bij de helft van de poulewinnaars in de Champions League waren één of meerdere Nederlanders actief. Liverpool werd eerste in groep D en schakelde daarmee onder andere Ajax uit. Daardoor zijn Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk nog altijd actief in op het hoogste niveau in Europa. De vraag is of Van Dijk nog in actie komt dit seizoen, gezien zijn zware blessure. Ook Sepp van den Berg staat onder contract bij Liverpool, maar het Zwolse talent zat nog niet één keer bij de selectie in het toernooi. Ondanks een blessuregolf bij de club.

In dezelfde groep werd Atalanta tweede door in Amsterdam van Ajax te winnen. Hans Hateboer, Marten de Roon en Sam Lammers stelden daarmee hun toekomst veilig in de Champions League. Landgenoot Wesley Hoedt bleef met Lazio, waar ook landgenoot Djavan Anderson onder contract staat, op de laatste speeldag voor het ‘oranje’ Club Brugge en handhaafde zich daarmee in het belangrijkste Europese clubtoernooi. Sevilla plaatste zich met Luuk de Jong als spits eveneens als nummer twee voor de volgende ronde.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum (L) en Dusan Tadic. © AFP

Manchester City overleefde de groepsfase relatief eenvoudig en eindigde als groepshoofd, Nathan Aké had daar met twee basisplaatsen een klein aandeel in. Ook Joshua Zirkzee won de groep met Bayern München, maar verder dan vier minuten tegen Atlético Madrid kwam hij niet. Ronald Koeman en Frenkie de Jong leken met FC Barcelona af te stevenen op groepswinst, maar verloor thuis met 0-3 van Juventus in de laatste speelronde. Oud-Ajacied Matthijs de Ligt won hierdoor de poule. De Catalanen wachten door de tweede plek een lastiger loting.

Ook Mitchel Bakker finishte eerste in de groep. In alle zes wedstrijden van PSG maakte de back minuten, met de Parijzenaars overwintert ook het Leipzig van Justin Kluivert in de Champions League. Manchester United werd daardoor veroordeeld tot de Europa League.

Europa League

Met het zinken van Manchester United in de Champions League komen Donny van de Beek en Timothy Fosu-Mensah uit in de Europa League. Het zijn niet de enige Nederlanders die vanuit het miljoenenbal doorstromen naar de voormalige UEFA Cup.

Waar het voor United een teleurstelling is, zou Club Brugge er vooraf misschien wel voor hebben getekend. De Belgen hielden met Noa Lang en Ruud Vormer Zenit onder zich, maar konden zich op de laatste speeldag nog plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. Een nederlaag tegen Lazio betekende echter Europa League, hetzelfde geldt voor Tonny Vilhena’s Krasnodar.

Vilhena speelde bij Feyenoord nog samen met Rick Karsdorp, die zich in Rome herpakt lijkt te hebben. De back speelde tien wedstrijden voor Roma dit seizoen en won de Europa League-groep, net als Peter Bosz en Daley Sinkgraven. Zij wonnen vijf van hun groepswedstrijden met Bayer Leverkusen. Bij competitiegenoot Hoffenheim zette Melayro Bogarde zijn eerste Europese stappen. De achttienjarige deed drie keer mee en gaf zelfs een assist.

Steven Bergwijn ging op de laatste dag met Tottenham Hotspur Royal Antwerp voorbij en kroonde zich tot groepswinnaar. Sven Botman eindigde tweede met Lille onder AC Milan en maakt ook nog kans op Europese glorie.