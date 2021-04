Nog een Dakar Rally op de motor kan Paul Spierings zijn vrouw en kinderen niet aandoen

Winkeldief brengt Olympische missie Björn Koreman in gevaar: met twee gebroken ribben is het lastig lopen

19:07 Tot zijn twintigste was Björn Koreman een kettingrokende handballer. Nu tien jaar later leek hij als marathonloper een Olympisch ticket voor het grijpen te hebben. Tot hij vorige maand een winkeldief tegen het lijf liep. Met twee gebroken ribben moet hij nu Tokio zien te halen. De kwalificatiewedstrijd in Enschede moet hij zondag alvast laten lopen.