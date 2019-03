Nooit meer Robben in de Champions League?

Waar Arjen Robben volgend seizoen voetbalt, weet niemand. Maar best kans dat we hem nooit meer in de Champions League zien nu Bayern München is uitgeschakeld. Gelukkig hebben we de foto’s nog.

De laatste

De beide wedstrijden tegen Liverpool moest Robben geblesseerd toekijken. De laatste keer dat hij in actie kwam voor Bayern München was op 27 november vorig jaar toen hij twee keer scoorde tegen Benfica (5-1). Mocht hij nooit meer een Champions Leaguewedstrijd spelen, dan kunnen we bij nader inzien spreken van een afscheid in stijl. Robben scoorde tegen de Portugezen op een manier waar hij deze eeuw patent op had.

De eerste

Robben maakt als 18-jarige zijn debuut op het miljoenenbal als speler van PSV. Op 2 oktober 2002 mag hij invallen tegen Borussia Dortmund. Vier weken later maakt hij tegen Auxerre (3-0) zijn eerste goal in de Champions League. In twee seizoenen PSV speelt hij tien keer (drie goals) op het hoogste Europese niveau. Verder dan de groepsfase komt hij in Eindhoven niet.

Volledig scherm Arjen Robben viert zijn eerst Champions Leaguegoals tegen Auxerre. © ANP

De eerste halve finale

Vanaf zijn transfer naar Chelsea (2004) is Robben er steevast bij met zijn clubs als de knock-outfase begint. In totaal staat hij negen keer in de halve finale. Voor het eerst lukt hem dat met Chelsea. In zijn eerste seizoen in Londen staat Barcelona Robben en co een finale in de weg. Na drie seizoenen en 19 Champions Leagueduels (twee goals) verkast de aanvaller naar Madrid.

Volledig scherm Arjen Robben heeft het op Stamford Bridge aan de stok met Carles Puyol tijdens de achtste finales tegen Barcelona in 2006. © AP

Geen succes bij Real

Voor Real Madrid speelt Robben in twee jaar tijd elf CL-wedstrijden (één goal). Een succes wordt zijn periode bij de Koninklijke niet. Met Real Madrid wordt hij twee keer uitgeschakeld in de achtste finales.

Volledig scherm Ook bij Real Madrid was Arjen Robben soms ongrijpbaar, maar AS Roma is in 2008 in de achtste finales te sterk. © REUTERS

Eindelijk in de finale

Met Bayern München heeft Robben meer succes. Onder Louis van Gaal haalt de Oranje-international in zijn eerste seizoen bij de Duitse Rekordmeister meteen de eerste finale in de Champions League. Nota bene in Madrid. Daar is het Internazionale van José Mourinho en Wesley Sneijder echter met 2-0 te sterk.

Volledig scherm Javier Zanetti kan niet voorkomen dat Robben kan uithalen in de finale tegen Inter. © Getty Images

Het dieptepunt

Bayern München is in 2012 de topfavoriet in de finale in eigen stadion tegen Chelsea. Maar voor Robben, in de halve finales tegen Real Madrid nog de grote held, wordt de eindstrijd het dieptepunt van zijn Champions League-loopbaan. Robben mist bij 1-1 in de verlenging een strafschop, waarna Bayern na penalty’s verliest.

Volledig scherm Chelsea-keeper Petr Cech stopt de strafschop van Arjen Robben (r) in de verlenging van de finale van 2012. © AFP

Het hoogtepunt

Van de zeventig Champions Leaguewedstrijden (25 goals) die Robben voor Bayern heeft gespeeld, is de finale van 2013 tegen Borussia Dortmund de allermooiste. Bij zijn derde poging om de cup met de grote oren te winnen is het eindelijk raak. Op Wembley schrijft Robben geschiedenis als hij vlak voor tijd de winnende goal maakt: 2-1.

Volledig scherm Een moment voor de eeuwigheid: Robben tikt de bal langs Dortmund-doelman Roman Weidenfeller en beslist de Champions League-finale van 2013. © EPA