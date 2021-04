Noord-Korea zegt af voor Olympische Spelen, risico voor atleten te groot

Roglic wint openings­tijd­rit in Ronde van Baskenland, Schelling snelste Nederlan­der

5 april Primoz Roglic heeft de openingstijdrit van de Ronde van Baskenland gewonnen. De wielrenner van Jumbo-Visma, die het klassement in noord-Spanje in 2018 won, finishte op 17:17. Ide Schelling (BORA) was de snelste Nederlander en eindigde als achtste (op 36 seconden), teamgenoot Wilco Kelderman werd elfde.