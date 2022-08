Norrie te sterk voor Van de Zandschulp in Montreal

Met video Botic van de Zandschulp verliest van Frances Tiafoe en loopt kwartfina­le in Washington mis

Botic van de Zandschulp is er bij het ATP-toernooi van Washington niet in geslaagd de kwartfinales te halen. De 26-jarige Nederlander verloor in drie sets van de Amerikaan Frances Tiafoe: 6-4, 2-6, 3-6.

5 augustus